Problema di salute per Lucescu: operato per ciste alla testa che causava febbre

Il tecnico sta bene ma ha dovuto subire un piccolo intervento

Aveva destato un pizzico di preoccupazione la salute del noto tecnico Mircea Lucescu, allenatore della Dinamo Kiev, che nelle ultime due uscite del club non si era accomodato in panchina a causa del sorgere di un raffreddore che era poi sfociato in febbre e sintomi un po' più gravi. Il tecnico aveva assistito alle ultime due partite dei suoi da lontano non sedendosi a bordocampo per seguire la squadra come al solito. Nelle scorse ore, a seguito dell'aumento della temperatura e di ulteriori controlli medici effettuati, l'esperto mister è stato costretto ad una piccola operazione chirurgica per la rimozione di una ciste in testa.