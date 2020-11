Problemi tra Messi e Griezmann? Non secondo Rakitic: “Bevono mate e stanno molto spesso insieme”

Ha scelto, di comune accordo col Barcellona, di lasciare la capitale catalana e tornare al Siviglia. Ivan Rakitic vive, adesso, una nuova giovinezza ma non smette di ricordare e di rispondere alle domande sul passato. Su tutte, quella sul rapporto tra Lionel Messi e Antoine Griezmann.

Intervenuto a El Pelotazo, su Canal Sur Radio, il centrocampista ha commentato il feeling, almeno extra campo, tra La Pulce e il calciatore francese.

Rakitic: “Messi e Griezmann spesso insieme nello spogliatoio”

Si parla tanto dell’incompatibilità tra Lionel Messi e Antoine Griezmann e al difficile rapporto tra i due, soprattutto in riferimento allo scarso impiego e al deludente rendimento del calciatore francese. Eppure, Rakitic non ha dubbi sul loro feeling, almeno quello extra campo: “Se vanno d’accordo? Quello che so e che posso dire è che Messi e Griezmann stanno molto tempo insieme negli spogliatoi. Bevono mate insieme e vanno d’accordo. Se i due iniziano a segnare gol, non si dirà più nulla. Sappiamo che le grandi squadre hanno sempre grandi aspettative, specie da due calciatori come loro. Io non mi preoccupo. Sono due ragazzi spettacolari”.