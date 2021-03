Proposta a Loew: dopo l’addio alla Germania la panchina dello Spartak Mosca

Il presidente onorario del Comitato Olimpico Russo Alexander Zhukov ha condiviso la sua opinione sul possibile cambio di allenatore allo Spartak Mosca. Il dirigente russo ritiene che sulla panchina dei biancorossi, vuota da giugno dopo l’addio di Domenico Tedesco che ha già affermato di tornare in Europa, dovrebbe sedersi un tecnico di fama mondiale. “Lo Spartak deve decidere presto chi sarà il nuovo allenatore. È una decisione completamente sbagliata lasciare andare Tedesco, ma adesso bisogna individuare il nuovo allenatore. Vedrei bene Valery Karpin o Dmitry Parfyonov due ex Spartak ma io sarei per un tecnico di fama mondiale. Ad esempio, Joachim Loew , sarebbe assolutamente fantastico”. R-Sport riporta le parole di Zhukov. Oggi il ct della Germania ha comunicato che lascerà l’incarico dopo Euro 2020.