Psg, 20 milioni di buoni motivi per non licenziare subito Pochettino…

Il tecnico dovrebbe essere licenziato ma costerà molto caro al Psg che prende tempo...

Il futuro di Mauricio Pochettino sembra essere lontano da Parigi. Feeling mai nato col Psg e risultati decisamente sotto le aspettative stanno facendo pensare ad un a ddio anticipato che potrebbe arrivare anche molto presto. L'Equipe fa il punto sulla situazione tra club e allenatore segnalando come, ad oggi, la società dovrebbe pagare circa 20 milioni di euro all'argentino se decidesse di esonerarlo.

Insomma, l'addio anticipato dell'argentino non sarebbe poi così conveniente ma, quasi certamente, avverrà. Se non subito, al termine della stagione magari con un accordo che non obblighi il club a dover sborsare le somme complete...