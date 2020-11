Psg, a tutto Leonardo: “Con Tuchel discussioni interne. Kean molto forte. Sul futuro di Neymar e Mbappé…”

Leonardo, direttore tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato dei temi caldi dell’ambiente parigino rispondendo via social alle domande dei tifosi sul canale ufficiale della società. Dal futuro del tecnico Tuchel fino al calciomercato con i rumors su Kean, ma soprattutto su Neymar e Mbappé.

Leonardo: il punto su mister e mercato

“La società deve sostenere l’allenatore. Abbiamo avuto discussioni interne su vari temi, ma non si è mai parlato di sostituirlo”, ha spiegato Leonardo sul tecnico tedesco e i rumors che lo vorrebbero in partenza magari sostituito da Pochettino o Allegri. Poi sui giocatori: “Kean? Purtroppo non esiste alcuna opzione di acquisto su di lui. E sfortunatamente sarebbe davvero molto alta. Lui è un calciatore eccellente, che seguivamo da tempo, un giocatore molto forte e potente”. Su Neymar e Mbappé: “Difficile trattenere tutti i migliori giocatori. Ma l’idea è questa, continuare con questo ciclo”.

Stesso discorso anche per calciatori come Di Maria e Bernat: “La nostra volontà è quella di rinnovare e i contatti con calciatori e entourage si intensificheranno nelle prossime settimane”.