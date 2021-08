Psg, adesso è ufficiale Messi: biennale da 35 milioni di euro a stagione

Messi inizia la sua seconda avventura europea

Leo Messi è ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. Per l'argentino un contratto di due anni a 35 milioni a stagione, uno stipendio che lo fa schizzare al primo posto del club capitolino. Messi inizierà già nelle prossima ore la sua seconda avventura calcistica dopo aver giocato per oltre 20 anni a Barcellona. Il Psg diventa così la squadra favorita per la Champions League visto che può schierare un attacco stellare con Neymar e Mbappé. L'annuncio da parte del club dello sceicco Al Khelaifi, è arrivato in serata: "Un nuovo diamante a Parigi" il messaggio scelto dalla società.