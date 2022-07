Psg, adieu Pochettino: esonerato dopo 18 mesi

L'allenatore argentino e il suo staff sono entrati a far parte del club della capitale nel gennaio 2021. Ex capitano dei Rossoblù, ha completato 84 partite sulla panchina di Parigi con un record di 55 vittorie, 15 pareggi e 14 sconfitte in tutte le competizioni.. Sotto la sua guida, il Paris Saint-Germain ha vinto lo scorso aprile il Champions Trophy 2020, la Coupe de France 2021 e il decimo titolo di campionato francese della sua storia. Il club ringrazia Mauricio Pochettino e il suo staff per il lavoro svolto e augura loro il meglio per il futuro".