PSG, aggressione a calciatrice: in stato di fermo compagna di squadra Diallo

Il grave episodio giovedì sera mentre la calciatrice francese del Psg stava rientrando a casa insieme a tre colleghe. Sotto custodia la compagna di squadra. Alla base di tutto la rivalità nel club e in Nazionale

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Equipe, l'accusa ai danni di Aminata Diallo è di aver commissionato a due uomini un'aggressione nei confronti della compagna di squadra Hamraoui. Lo scorso giovedì quindi, dopo una cena tra compagne di squadra e staff tecnico, Hamraoui è stata avvicinata da due uomini incappucciati ed è stata colpita alle gambe con due spranghe di ferro. Secondo la fonte francese, la mandante sarebbe stata Diallo, a causa di alcune diatribe con Hamraoui e quindi è stata arrestata. Ad annunciare ciò, lo stesso club francese con un comunicato ufficiale: "Il Paris Saint-Germain può confermare che Aminata Diallo è sotto custodia di polizia presso il servizio regionale di Versailles in seguito all’attacco a una delle giocatrici del club avvenuto giovedì scorso. Il Psg condanna in modo assoluto la violenza. Da giovedì sono state prese tutte le misure per garantire la salute, il benessere e la sicurezza dell'intera squadra femminile".