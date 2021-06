Psg, Al-Khelaifi: “Barcellona provato fino all’ultimo a prendere Neymar. Su Mbappé…”

Il presidente dei parigini sulle vicende di mercato e non solo

Al-Khelaifi parte dall'affair Neymar con il rinnovo arrivato nelle scorse settimane: "Non è stato difficile raggiungere un accordo. Se abbiamo impiegato più tempo è per la crisi sanitaria, che ha reso più difficili le trattative. Abbiamo trovato un'intesa nonostante il Barcellona abbia provato fino all'ultimo ad ingaggiarlo : l'hanno sempre voluto, non è un segreto. Ma Neymar non voleva andarsene, nonostante non si fosse adattato appieno al club e a Parigi. Ma se lo chiamate, vi dirà che qui è felice".

Dal brasiliano alla stellina Mbappé, sempre in cima ai desideri del Real Madri: "Voglio essere chiaro: Mbappé resterà a Parigi, non lo venderemo e non se ne andrà gratis". E ancora: "Qui ha tutto quello che gli serve, dove potrebbe andare? Quale club, in termini di progetto e ambizioni, può competere oggi con il Psg?". Sul rinnovo appunto: "Posso dire che le cose vanno bene. Spero possiamo trovare un accordo: questa è Parigi, questo è il suo Paese. È un ragazzo fantastico, uno dei migliori in attività, e sono sicuro che vincerà il Pallone d'Oro per molti anni".