Psg, Al-Khelaifi fa dietrofront: prima criticava Mbappé, ora lo elogia

Curioso il comportamento da parte del presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi. Quest'ultimo si è espresso in conferenza stampa su Kylian Mbappé, elogiandone ogni aspetto, passando dall'impatto sul terreno di gioco alla vita di tutti i giorni. "Kylian è un giocatore incredibile - ha esordito il numero uno della formazione parigina - e una persona fantastica. E grazie a lui la squadra non è mai stata così unita". Se facciamo qualche passo indietro, però, in passato il presidente non è stato sempre così caro. Anzi, quando le acque erano agitate e l'attaccante minacciava di lasciare il club a parametro zero, Al-Khelaifi lo ha attaccato senza usare mezzi termini e con minacce velate. Tra le più recenti: "Vedrai che non ti faremo giocare più" o "Gonçalo Ramos attaccante giovane che ha fame e lotterà per la squadra. Questo è il tipo di giocatore che vogliamo".