PSG, Al-Khelaïfi: “Hakimi un calciatore che qui avrà una carriera fantastica”

Grande soddisfazione del patron del club parigino

Oggi il Psg ha ufficializzato il terzino ex Inter Hakimi che ha firmato fino al 2026 con circa 8 milioni di ingaggio. Grande soddisfazione per i tifosi e per la proprietà parigina confermata nelle parole del presidente Nasser Al-Khelaïfi: "Siamo felici di accogliere oggi Achraf Hakimi a Parigi. L'ingaggio di un giocatore di questa statura mostra il livello delle nostre ambizioni. Continuiamo a costruire qualcosa di molto speciale. Achraf ha solo 22 anni, ma si è già affermato come uno dei migliori terzini del mondo del calcio e questo è lo standard che ci siamo dati al club. So che Achraf avrà una carriera fantastica con noi e l'intero club gli augura ogni successo sotto i nostri colori".