Al Khelaifi, replica e stoccata a Messi: “Mbappé merita il Pallone d’Oro”

Il presidente del PSG risponde alla polemica sollevata dall'argentino per i mancati festeggiamenti ricevuti dal club dopo la vittoria del Mondiale in Qatar

Che l'addio di Leo Messi al PSG non sia stato morbido lo si era intuito dalle stesse modalità della separazione, divenuta di fatto concreta con ampio anticipo già in primavera, dopo la "fuga" non autorizzata in Arabia Saudita della Pulce per impegni promozionali personali.