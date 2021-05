Psg, Al-Khelaifi rilancia: “Mbappé resta al 100% e abbiamo progetto ambizioso”

Il patron dei francesi dopo il secondo posto in campionato. Tra ambizione e permanenza dell'attaccante parigino

Redazione ITASportPress

C'è delusione in casa Paris Saint-Germain dopo il secondo posto in Ligue 1 maturato nell'ultimo turno di campionato. I campionissimi parigini cedono il passo al sorprendente Lille ma, al cospetto di tanta amarezza, Nasser Al Khelaifi, presidente dei francesi, non demorde e prepara i progetti futuri assicurando tutti sul futuro del gioiello Kylian Mbappe.

CERTEZZA - "Abbiamo un progetto ambizioso e avremo ambizioni quest'estate", ha esordito Al-Khelaifi dopo la partita del Psg come riporta Goal. "Anche finanziariamente. Non preoccupatevi, stiamo lavorando. Il futuro di Mbappé' Il ragazzo è francese, è parigino, ha un contratto con noi. Vuole rimanere al 100%. Non sono preoccupato".

AMBIZIONE - In vista della prossima annata e riassumendo alcuni step di questa stagione appena conclusa: "Non siamo delusi, abbiamo fatto delle cose positive: in Champions abbiamo battuto United, Barça, Bayern Monaco. La perdita del titolo è una lezione da ricordare in questa stagione ma per il futuro, ripeto, siamo ambiziosi, stiamo già lavorando per la prossima stagione".