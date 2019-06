Psg, Al-Khelaifi saluta Dani Alves: “Felici di averti avuto con noi”

Dopo due stagioni, Dani Alves ha detto addio al Paris Saint-Germain. Il brasiliano, che sogna un ritorno al Barcellona, ha infatti deciso di chiudere la sua esperienza in Francia. E a salutarlo, attraverso il sito ufficiale del club parigino, sono arrivate le parole del presidente Al-Khelaifi.

TROFEI – “Siamo felici di aver avuto con noi un giocatore di così tanto talento e con così tanta esperienza come Dani Alves. Due anni fa, dopo le avventure in Spagna e in Italia, ha scelto il Psg per affrontare una nuova sfida. Ora siamo felici che lasci Pairigi avendo vinto diversi trofei con i nostri colori. Gli auguro il meglio per le sfide che affronterà”.