Psg, Al-Khelaifi: “Vogliamo mantenere in squadra Mbappé, Messi e Ramos”

Intervistato dal famoso quotidiano spagnolo Marca, Nasser Al-Khelaifi ha parlato del futuro del Psg e dei suoi più grandi interpreti. In particolare, il presidente dei parigini si è espresso sulla possibilità che Mbappè rimanga sotto l'ombra della Tour Eiffel ancora per diverse stagioni e con lui anche Leo Messi e Sergio Ramos. "Stiamo lavorando per mantenerli in squadra. Analizzeremo il nostro lavoro per capire cosa stiamo facendo e, soprattutto, per assicurarci di poter continuare correttamente. Non commetteremo errori" ha concluso il numero uno del club parigino.