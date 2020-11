Psg “all’italiana”: primo contratto da professionista per il portiere Denis Franchi

Un Paris Saint-Germain sempre più all’italiana. Dopo l’arrivo di Moise Kean, seppur in prestito dall’Everton, il club francese ha voluto ufficialmente ampliare la sua “colonia” mande in Italy facendo firmare il primo contratto da professionista al giovanissimo portiere Denis Franchi.

Tutto fatto per il ragazzo di Pordenone che faceva parte dell’Under 19 dei parigini ma che spesso è stato convocato e chiamato in causa da Tuchel per coprire le spalle di Keylor Navas e Sergio Rico. Adesso, permil ragazzo arrivato a luglio 2019, ecco la conferma in prima squadra con l’ufficialità del contratto fino al 2023.

In attesa del debutto, che siamo sicuri non tarderà ad arrivare, un’altra conferma della storica attitudine dell’Italia nel sfornare talenti tra i pali.