Psg, altra grana per Pochettino: Verratti si ferma 3 settimane

Infortunio per il centrocampista italiano

I tanti rumors sul futuro e il possibile addio al Psg , i risultati che mancano, almeno in Champions League, e adesso anche qualche infortunio di troppo tra le fila dei suoi calciatori. Mauricio Pochettino deve affrontare un momento non facilissimo in quel di Parigi e l'infortunio al quadricipite subito da Marco Verratti è l'ennesima grana da dover superare.

Infatti, come spiegato da L'Equipe, il centrocampista italiano, campione d'Europa, dovrà stare fermo per diverso tempo. Per il calciatore si parla di uno stop piuttosto lungo. Dopo il dolore avvertito nella rifinitura pre Manchester City, che l'ha ovviamente costretto a saltare la sfida di Champions di mercoledì sera, l'ex Pescara si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per circa 3 settimane.