Psg, altro che austerity: a Neymar 36 milioni l’anno!

Un ingaggio faraonico per il brasiliano

Il Covid ha imposto a tutte le società un taglio agli stipendi dei calciatori per cercare di non chiudere i bilanci in rosso a fine anno. Un clima di austerity che non coinvolge il Psg che ha ufficializzato il rinnovo dell'asso Neymar. Il club dell’emiro del Qatar infatti fatto sottoscrivere un nuovo contratto fino al 2025 al brasiliano, confermandogli l’ingaggio da 36 milioni a stagione, che nessun altro poteva garantirgli. Così Neymar diventerà il calciatore più pagato al mondo. Intanto il Psg deve cercare di vincere il titolo nazionale ma l'impresa a pochi turni dalla fine è ardua visto che il Lilla è primo e stasera alla squadra parigina priva di Verratti infortunato servirà solo la vittoria contro il Rennes.