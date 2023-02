Psg, altro guaio per Galtier: alcuni calciatori con virus intestinale

Il Psg martedì in Champions sarà già senza Mbappé

Alcuni giocatori del PSG hanno contratto un virus intestinale, secondo RMCSport. I nomi non sono specificati ma solo i sintomi della malattia: vomito, dolore addominale e affaticamento. Una situazione che complica i piani del tecnico Galtier in vista del match di Champions League di martedì contro il Bayern Monaco dove mancherà Mbappé. I parigini hanno giocato in campionato contro il Monaco questo pomeriggio nella partita del 23° turno di Ligue 1.