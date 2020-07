Psg, amichevole contro il Le Havre: pubblico allo stadio e tamponi per chi accede negli spogliatoi

Il Psg scenderà oggi in campo in un’amichevole contro il Le Havre. Una partita fatta per rimettere minuti nelle gambe e ritornare alla normalità dopo lo stop alle competizion in Francia a causa dell’emergenza coronavirus. Proprio i francesi, quindi, primi e anche unici tra i top 5 campionati d’Europa a fermare il torneo nazionale, saranno protagonisti della ripartenza… con annessi tifosi. Infatti, saranno ben 4000 le persone estranee alle due società che potranno prendere parte all’evento. Un caso molto strano visto il comportamento attuato fin qui dal Paese.

Psg: amichevole, tamponi e tifosi

A prima vista si tratta di una normale amichevole estiva, tra una squadra di seconda divisione e le stelle del Psg. Ma in realtà si deve fare una bella analisi perché si tratterà della prima partita in assoluto con i tifosi. 4000 i fan che potranno godersi lo spettacolo, più altre mille persone circa tra giocatori, staff tecnici e addetti ai lavori, giornalisti inclusi. I francesi avevano stupito tutti prendendo per primi la decisione di fermare la Ligue 1 e ogni manifestazione calcistica, non senza polemiche. Adesso, sono anche i primi che riaprono ai tifosi.

Tante le precauzioni del caso: mascherine per tutti, tamponi e test sierologici per chi entrerà negli spogliatoi. Queste le decisioni. Inoltre, sugli spalti dell’Océane sarà in vigore il piazzamento libero ma con l’obbligo di distanziamento di almeno un seggiolino, salvo per chi ha comprato insieme i biglietti, tra l’altro andati a ruba nonostante i costi non proprio contenuti tra i 15 e i 60 euro. Insomma, la Francia prova a ripartire e intende prepararsi al meglio anche per le finali di coppa di Francia e di Lega, in programma il 24 e 31 luglio allo Stade de France dove si punterà ad incrementare decisamente il numero degli spettatori. Un caso strano, quello della Francia, che si conferma protagonista… a modo suo.

IL GESTO DEL PSG DURANTE L’AMICHEVOLE

OPS! L’INCIDENTE PICCANTE ALLA BELLA FIDANZATA DEL CALCIATORE