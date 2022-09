Psg, ancora scintille tra Mbappé e Neymar: Messi fa da mediatore…

Voci dalla Francia di qualche ruggine tra i fuoriclasse del Paris Saint-Germain.

Redazione ITASportPress

Il clima in casa Paris Saint-Germain non sarebbe ancora ottimale, in modo particolare tra i fantastici tre dell'attacco francese. Secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, tra Mbappé e Neymar ci sarebbero ancora delle ruggini dopo il conflitto esploso nella sfida contro il Montpellier, dove il brasiliano e il francese si erano contesi un calcio di rigore.

Da quanto si apprende, ruolo fondamentale nel loro rapporto lo starebbe giocando Lionel Messi che ha deciso di fare da mediatore nel litigio tra i suoi più giovani compagni di attacco. La Pulce, molto amica di O'Ney, sebbene non sia stata coinvolta in prima persona in quello che è stato definito "penaltygate", sta cercando di dare una mano come può.

Pare che Neymar e Mbappé abbiano ancora dei litigi continui dopo quella situazione e che appunto Messi stia provando a trovare una via per evitare che la situazione diventi dannosa per il resto della squadra e le ambizioni del club.