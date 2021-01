Psg, arriva una nuova maglia (e un’intera linea di abbigliamento) dedicata… ad un’altra dimensione

Calcio e non solo. Il Paris Saint-Germain sviluppa il proprio marchio e lo fa in collaborazione con il noto brand Jordan, ormai suo partner dal 2018. In queste ore la società francese ha svelato una grande e importante nuova collezione lifestyle Primavera-Estate 2021 oltre che una speciale quarta maglia che Mbappé e compagni potranno indossare nelle loro partite.

Psg: una maglia e una linea dedicata ad un’altra dimensione

“Sviluppata insieme ad una quarta maglia visionaria ispirata alla Via Lattea, la nuova linea del Psg illustra una nuova dimensione, quella in cui si sta evolvendo il club della capitale”. Sono queste le parole sul sito dei parigini per descrivere la nuova collaborazione con Jordan.

E ancora: “Simboleggia l’ambizione del Paris Saint-Germain di incarnare il primo club della nuova generazione. Sottolinea anche la volontà di un club che osa, un club all’avanguardia e pioniere. A livello internazionale, spinge i limiti e innova, crea e ispira. Questa nuova collezione per bambini, donne e uomini – che include una nuova Air Jordan 1 Zoom e una quarta maglia – esprime la creatività costante del Paris Saint-Germain e di Jordan. Audacia acclamata per diverse stagioni da milioni di fan in tutto il mondo. Il supporto ottenuto da questa collezione tra i professionisti della distribuzione è già straordinario, sia in Francia che a livello internazionale”.