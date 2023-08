Psg, Asensio: “Con Mbappé bel gruppo e c’è grande sintonia”

"Sono davvero felice per aver segnato il mio primo gol qui al Psg. Ma anche, e soprattutto, per la vittoria. Penso che fosse importante chiudere il tour con una vittoria". Queste le parole di Marco Asensio dopo il suo gol nel match Jeonbuk Hyundai Motors-Psg. L'attaccante si è inoltre espresso sul gruppo squadra, che manca di un elemento importante come Kylian Mbappé: "È un bel gruppo il nostro. C'è una bella atmosfera e sintonia e sono convinto che possiamo ambire a vincere tutto quest'anno".