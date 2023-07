Psg, Asensio su Mbappé: “Bisogna avere rispetto per il club…”

Dure dichiarazioni dell'attaccante ex Real Madrid nei confronti del compagno, accusato di "non star rispettando il club"

Il caso Mbappé scatena malumori anche all'interno dello spogliatoio e a metterci la faccia è stato Marco Asensio. Il nuovo arrivato al Psg ha parlato della tournée in Giappone e alla domanda riguardo il compagno, ha lasciato intendere che "certi altri colleghi" non hanno meritato la convocazione: "Alla fine è il club ad essere al di sopra di tutto, non il giocatore. Ecco perché penso che tutti noi che siamo qui in Giappone abbiamo portato rispetto per il club, mentre altri...". Il riferimento è chiaro e limpido e riprende il comportamento dell'attaccante francese, che non rinnovando il contratto è stato escluso dalla tournée estiva.