PSG, asta Mbappé: un poker dalla Premier League sull’attaccante

Nonostante le smentite di rito (anche ufficiali), il Real Madrid continua a essere la squadra favorita per l'ingaggio di Kylian Mbappé. Il calciatore francese infatti, non è un mistero che sia uno dei sogni di mercato del presidente del Real, Florentino Perez, ormai da diversi anni. Con tutta probabilità, durante la prossima sessione di calciomercato estiva il fuoriclasse francese lascerà il Paris Saint-Germain e la Ligue 1 per sposare un nuovo progetto. Questo però, non riconduce solo ed esclusivamente alla Liga e al Santiago Bernabeu.

Secondo quanto riporta FourFourTwo infatti, fra i club che potrebbero avanzare un'offerta ci sarebbero Chelsea, Liverpool, Manchester United e Newcastle. Quattro club ricchi, ambiziosi e che non avrebbero grandi difficoltà a spendere cifre enormi per assicurarsi il gioiello del PSG la prossima estate. Per Kylian Mbappé dunque, potrebbe presto consumarsi la più grande asta vista di recente in sede di calciomercato, con il Real Madrid e alcuni tra i più grandi e virtuosi club di Premier League pronti a contendersi le prestazioni dell'attaccante nella nazionale francese. Come assicurato dal portale inglese, l'interesse dei quatto club di Premier League sarebbe concreto, il Real Madrid è avvisato.