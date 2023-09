Psg, Barcola convince alla prima da titolare. Luis Enrique: “Meraviglioso”

Bradley Barcola si è già preso il Paris Saint-Germain. L'esterno mancino ex Lione convince tutti alla prima da titolare, nella splendida serata dei parigini che strapazzano 4-0 il Marsiglia. Le parole del classe 2002 a fine gara: "Era importante vincere questa partita e lo abbiamo fatto. Penso che siamo stati superiori, abbiamo tenuto un ritmo alto fin dall'inizio della partita. Abbiamo provato ad attaccare sempre. Anche vedere uno stadio così è stato incredibile, ed è stato fantastico quando sono stato sostituito: non pensavo che la gente mi avrebbe applaudito in quel modo. Per me è la prima volta".