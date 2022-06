PSG, i “guardiani” del nuovo prato saranno quattro falchi e un’aquila

La dirigenza del PSG ha adottato misure originali per proteggere il prato appena rizollato dello stadio Parco dei Principi. La scorsa settimana, gli agronomi del club parigino hanno piantato i semi per un nuovo tipo di prato nell'impianto dove giocano Messi e Mbappé. Per evitare che i piccioni li beccassero, il PSG si è rivolto a una compagnia di falconeria, assumendo quattro falchi e un'aquila per sorvegliare il campo. Il Parc des Princes è stato costruito nel 1897 e ristrutturato nel 1972. Lo stadio può ospitare quasi 48.000 spettatori.