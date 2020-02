Psg, Cavani record e ammissione: “Il mese di gennaio è stato davvero difficile…”

Edinson Cavani da record. Il bomber del Paris Saint-Germain, con il gol segnato al Bordeaux, è diventato il primo calciatore del club a siglare 200 reti con questa maglia.

E pensare che proprio il centravanti sembrava essere destinato a partire nella sessione del mercato invernale, direzione Atletico Madrid. Al termine della sfida di campionato, El Matador ha parlato a Canal + delle sue emozioni ma anche dello scorso mese, davvero complicato.

DARE IL MEGLIO – “Sono i compagni che ti permettono di segnare”, ha detto Cavani dopo la 200esima marcatura col Psg. “Per me è un momento davvero speciale dopo aver attraversato un mese di gennaio davvero difficile per via del mercato. Ma sono qui, e sono qui per dare il meglio di me per la squadra e per i compagni. L’omaggio del Psg dopo la gara? Per me è stato emozionante. C’è la mia famiglia qui e mi sono un po’ emozionato. Loro mi hanno sempre spinto a dare il massimo e mi sostengono sempre. Spero di continuare a fare cose meravigliose”.