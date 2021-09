Psg, che stile! Messi e compagni vestiranno Dior

Novità in casa parigina

Campionissimi in campo col pallone, estramente alla moda anche fuori. Novità in casa Paris Saint-Germain dove le superstar come Messi , Neymar e Mbappe' vestiranno da questa stagione abiti Dior .

Il vestiario classico, secondo quanto anticipato dal direttore artistico della maison parigina, si presenterà con "sfumature di nero e blu-marine", in una "tonalita' creata appositamente per la squadra del Paris Saint-Germain". Per la versione "casual", previsto un giubbotto stile Harrington, un pullover e una polo con colletto ricamato e iniziali ricorrenti "CD Icon". Per l'inverno, cappotto e sciarpa in kashmir con borsa firmata in cuoio nero.