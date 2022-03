Psg, colpo a Mbappé in allenamento: Gueye insultato sui social dai tifosi

Il caso in casa parigina

Il fallo, perché di questo si è trattato, nel corso probabilmente di un torello si è preso la scena anche sulle prime pagine dei quotidiani odierni. Maggiore effetto, però, lo ha avuto sui social dove proprio Gueye si è trovato a fare i conti con una serie di messaggi offensivi da parte dei suoi stessi tifosi. Come riportato da RMC Sport, infatti, il calciatore parigino ha subito insulti di ogni genere e frasi offensive per aver "infortunato" il suo compagno di squadra. Un intervenuto involontario, chiaramente, ma che potrebbe non consentire a Mbappé di giocare una sfida importantissima come quella contro i Blancos.