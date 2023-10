Psg con quattro squalificati per aver intonato: “Marsigliesi figli di p…”

Il Psg dovrà fare i conti con gli squalificati per la prossima giornata di campionato. Tutta colpa di un coro offensivo nei confronti degli avversari e profondi rivali, il Marsiglia, che quattro calciatori parigini hanno intonato insieme ai tifosi. Si tratta di Dembelé, Hakimi, Kolo-Muani e Kurzawa che per questo stesso motivo sono stati puniti con una squalifica di una giornata. Al termine della sfida si erano recati sotto il settore dell’Auteuil e seguito il ritmo dei propri tifosi, non rendendosi conto di ciò che realmente stavano facendo. In ogni caso i calciatori si sono scusati tutti e quattro dopo l’accaduto. Ora dovranno saltare la prossima sfida di Ligue 1 che vedrà la squadra di Luis Enrique impegnata contro il Rennes in trasferta.