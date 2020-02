Psg, contestazione dei tifosi contro T.Silva, Mbappé e Neymar: “Tirate fuori le palle”

“Antoine Kombouaré, David Ginola e Raï avevano una mentalità vincente. Silva, Mbappé, Neymar, avete paura di vincere? Tirate fuori le palle”, queste le parole dello striscione esposto in modo molto evidente al Parco dei Principi durante l’ultima gara del Paris Saint-Germain in campionato.

Ai tifosi parigini non è proprio andato giù il ko in Champions League degli uomini di Tuchel contro il Borussia Dortmund e attraverso una forma pacifica di contestazione provano a motivare la squadra individuando tre giocatori ai quali chiedere di più. Il capitano Thiago Silva, il pupillo francese Kylian Mbappé e la stella brasiliana Neymar. Sono loro i tre giocatori presi di mira per tirar fuori gli attributi e provare a tornare vincenti in Coppa. Il successo difficile raggiunto contro il Bordeaux non può bastare. Vedremo se i parigini saranno in grado di ribaltare la sconfitta in Champions e fare contenti i propri tifosi.