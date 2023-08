Psg, continuano i dialoghi con Mbappé per il rinnovo

Kylian Mbappé potrebbe presto rinnovare il proprio contratto con il Psg. Si, un altro ribaltamento di fronte. Secondo quanto riportato dal Times, l'attaccante ha aperto i dialoghi con il club parigino sin da quando è stato reinserito in squadra. Sono quindi settimane in cui non si parla d'altro che del tanto ambito rinnovo di contratto. Prolungamento fino al 2025 che il francese aveva precedentemente rifiutato e che ora pare disposto a venire incontro. Certo non senza scappatoia per lasciare Parigi il prossimo luglio 2024, ma almeno in questo caso il club guadagnerebbe una bella somma di denaro dalla sua cessione. Presto ne sapremo di più, intanto il numero 7 è tornato in campo contro il Tolosa e segnato la rete (su calcio di rigore) che è valsa il pareggio.