Psg, contro Lille in Supercoppa senza big: da Neymar a Donnarumma, quante assenze!

I parigini con diversi big out per la finale del primo agosto

La stagione 2021-22 è ormai alle porte e in Francia è già tempo di pensare a partite ufficiali. Il Paris Saint-Germain e il Lille saranno chiamati alla finale di Supercoppa francese il prossimo 1 agosto. Una gara che, come scrive Footmercato, vedrà soprattutto i parigini senza tanti big.

Neymar non sarà a disposizione di Mauricio Pochettino per la Supercoppa di Francia e insieme all'asso brasiliano mancheranno molti altri giocatori. In primis il suo connazionale Marquinhos : i due verdeoro sono entrambi reduci dagli impegni in Copa America con il Brasile e verranno riaggregati alla squadra soltanto il due agosto.

Nella stessa data, la società francese potrà contare di nuovo anche su Paredes e Verratti, oltre al neo-acquisto Donnarumma, tutti non arruolabili per il primo impegno ufficiale della stagione. Il mister argentino dovrà quindi fare affidamento sulla restante rosa, in modo particolare su Icardi in avanti, che affiancherà quasi certamente Mbappé, e Hakimi in difesa, apparso in grande spolvero alle prime uscite amichevoli.