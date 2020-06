Psg decimato dai… contratti in scadenza: fase finale di Champions League senza diversi big

La notizia era nell’aria e starebbe trovando conferme importanti anche dai media francesi più blasonati. Il Paris Saint-Germain potrebbe trovarsi a disputare la fase finale della Champions League ad agosto senza diversi big.

Tanti i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2020 e concreta sembra essere la possibilità che questi non rinnovino per altri due mesi e che quindi saltino la Final Eight di Coppa. L’Equipe oggi in prima pagina parla di Cavani e Meunier, ma la situazione potrebbe essere ancora peggiore. Infatti, nella stessa situazione del centravanti e dell’esterno ci sono anche Tanguy Kouassi ed Eric Choupo-Moting oltre a Thiago Silva e Layvin Kurzawa. Secondo i media francesi, avrà grande peso la decisione dell’attaccante ex Napoli che, se ufficializzata, potrebbe creare un effetto domino sui compagni.

