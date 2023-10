PSG, “delusione” Mbappé: il re delle magliette vendute è un outsider…

Mbappé è ovviamente anche il giocatore del PSG più conosciuto nel mondo. Sono milioni i giovani in ogni angolo del pianeta con la maglietta numero 10 del campione del mondo 2018. Eppure, quella di Mbappé non è la maglia del Paris più venduta in assoluto.

Incredibile, ma vero, infatti, a fare meglio del fuoriclasse di Bondy in fatto di merchandising è Lee Kang-in dalla Corea del Sud, come riportato dal giornalista francese Abdellah Boulma. L’attaccante classe 2001 è stato acquistato in estate dal Maiorca per 22 milioni e, complice anche un infortunio, ha finora giocato solo scampoli di gare tra Ligue 1 e Champions League, dove è diventato il più giovane sudcoreano di sempre a debuttare Il richiamo del suo arrivo a Parigi è stato però fortissimo in Corea, al punto da spingere il PSG ad aprire uno store ufficiale a Seoul.

Proprio questa scelta sembra aver fatto la differenza, alla luce dei chilometri di coda che si sono registrati nella capitale sudcoreana per assicurarsi la maglia di Lee. Basti pensare che suo è il 70% delle maglie vendute in Corea del Sud, ma anche che il negozio ufficiale del PSG davanti al Parco dei Principi è quotidianamente "preso d'assalto" da tifosi coreani.

Fresco campione d’Asia Under 23 con la propria nazionale, già vincitore della Coppa del Re con il Valencia nel 2019, in attesa di mettersi in mostra sul campo Lee Kang-in è già diventato una preziosa testa di ponte per il PSG sul piano commerciale. "È il primo grande giocatore asiatico a giocare per noi. Ci permetterà di espanderci in Corea del Sud e in tutta l'Asia" ha dichiarato l'ad del club Sébastien Wasels.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.