Psg, Dembelé cambia maglia e sceglie la “10” di Neymar

Ogni giorno c'è ne una nuova in casa Psg. Il club parigino ha riallacciato i rapporti con Mbappé e fatto partire Neymar, sostituendolo con Ousmane Dembelé. L'ex Barcellona, protagonista di una trattativa serrata che lo ha poi portato a Parigi per circa 51 milioni di euro, aveva scelto la numero 23 ma la partenza del brasiliano ne ha stravolto i piani. O Ney si è trasferito all'Al-Hilal, lasciando libera la tanto ambita numero 10 dei parigini. Così il francese non ha perso tempo e ereditato la maglia del fuoriclasse. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore, l'attaccante è ufficialmente il numero dieci della squadra e stasera scenderà in campo contro il Tolosa.