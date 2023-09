Psg, Dembelé: “Volevo tornare in Francia e loro… mi hanno convinto”

Ad un'intervista concessa al Téléfoot, Ousmane Dembele ha motivato la decisione di lasciare il Barcellona per trasferirsi al Psg. L'attaccante riconduce tutto alla "nostalgia di casa" ma anche ad un progetto tecnico veramente interessante, con Luis Enrique a recitare la parte da protagonista. "Prima del trasferimento, ho parlato con il mister Luis Enrique ed il presidente Al Khelaïfi - ha esordito l'attaccante francese -. Mi hanno parlato del loro progetto e mi hanno convinto a trasferirmi. Ora sono felice, perché da tempo volevo tornare in Francia e qui le cose stanno andando davvero molto bene. Mi trovo alla grade al Paris Saint-Germain. Poi abbiamo un ottimo allenatore". Queste le parole di Dembelé, che dal suo ritorno in Francia ha giocato tre partite su tre da titolare senza trovare la via del gol.