Psg, Di Maria: “Quattro stagioni fantastiche, orgoglioso per quello che abbiamo vinto”

Ha parlato al sito ufficiale del Paris Saint-Germain l’esterno argentino Angel Di Maria, ripercorrendo in poche frasi quella che è stata la sua esperienza finora con il club di Al-Khelaifi, che dopo aver vinto tanto in Francia sogna un trofeo europeo: “Provo grande orgoglio per ciò che abbiamo vinto negli ultimi quattro anni, ma non voglio di certo fermarmi qui. Quando si è presentata l’opportunità di rinnovare, non ci ho pensato un attimo, proprio perché le quattro stagioni con questi colori sono state fantastiche. Mi sono ambientato presto al campionato, poi ho ricominciato a segnare tanto e questa cosa mi ha fatto sentire meglio. La scorsa annata per me è stata la migliore a livello personale Mi piace il paese, mi piace la città, spero solo che la quinta annata sia ancora più proficua delle precedenti”.