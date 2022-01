Psg, Di Maria: “Vogliamo vincere tutto. Messi? Ogni pezzo si incastrerà”

El Fideo di ritorno dal Covid: tra obiettivi e clima nello spogliatoio

Interessante intervista rilasciata al sito ufficiale del Paris Saint-Germain da parte di Angel Di Maria . Il calciatore argentino si è ripreso dal Covid ed è pronto a tornare a giocare per la sua squadra. El Fideo ha parlato delle sue condizioni ma anche dell'integrazione in squadra del connazionale Lionel Messi .

CONDIZIONI - "In realtà mi sento benissimo. Meno male che non ho avuto sintomi (per il Covid ndr), ho solo aspettato a casa che passassero i giorni per tornare ad allenarmi. La mia ultima gara completa mi pare sia stata il 22 dicembre. A poco a poco mi sento meglio, ho più ritmo e questo è importante", ha detto Di Maria.