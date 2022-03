Psg, dieci nomi per il dopo Pochettino: ci sono anche T. Motta, Allegri e Inzaghi

Futuro in bilico per il tecnico dei parigini

L'eliminazione dalla Champions League del Paris Saint-Germain potrebbe aver deciso, definitivamente, le sorti di Mauricio Pochettino alla guida del club. La delusione per gli obiettivi mancati dalla squadra è tanta e a pagarne il prezzo maggiore potrebbe essere il tecnico argentino già da tempo in bilico.

LISTA - Secondo quanto si apprende dal media transalpino, sarebbero una decina i profili che la dirigenza del Psg starebbe seguendo per il dopo Pochettino. Se il nome di Zidane sembra essere quello preferito, non sono da escludere sorprese. Presenti nella lista dei candidati anche Thiago Motta, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, ma pure Ten Hag, Conte, Simeone, Favre, Arteta e Galtier che completano la lunga serie di mister ipoteticamente con un certo appeal per il club di Parigi.