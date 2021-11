PSG, Donnarumma: “Al Milan giocavo sempre, stare in panchina mi fa male”

Il portiere del club parigino non nasconde il malumore per la rivalità con Navas

Al PSG c'è una concorrenza spietata per difendere la porta del club parigino che vola in campionato ma fatica in Champions. Donnarumma e Navas sono in competizione e oggi il portiere italiano ha aperto bocca sulla questione: "Stare in panchina mi fa male, mi disturba la rivalità con Navas -ammette a Tnt Sports- "Al Milan ero abituato a giocare sempre dall'inizio e non è facile. La rivalità con Navas mi disturba, ma non ha effetto sulle mie prestazioni. A volte stare in panchina mi fa male, ma la situazione si risolverà presto, ne sono convinto".