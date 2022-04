Psg, Donnarumma: “Delusione grande dopo il Real ma ecco come si diventa più forti…”

Parla il portiere italiano dei parigini sul finale di stagione e l'eliminazione dalla Champions League per mano dei Blancos

Redazione ITASportPress

Intervista ai canali ufficiali del club per Gianuigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain. L'italiano ha commentato questo finale di stagione che attende i suoi ed in modo particolare si è soffermato sulla grande amarezza dell'uscita dalla Champions League dopo il doppio confronto col Real Madrid.

DELUSIONE - "Dopo la sconfitta contro il Real Madrid è stata dura, molto dura. Capiamo il malcontento dei tifosi ma questo fa parte del calcio. Dobbiamo andare avanti", ha detto Donnarumma. "Come si va avanti? Qui sono tutti grandissimi giocatori. Ripeto, peccato per la Champions, ma guardiamo avanti. Dobbiamo concludere questa stagione nel migliore dei modi, dando a noi stessi e ai nostri tifosi una gioia e qualcosa per cui tifare. Per farlo, ci stiamo allenando duramente".

PIU' FORTI - Il portiere spiega anche come lo spogliatoio si è comportato dopo l'eliminazione: "Siamo pronti per concludere bene la stagione e per rendere meno felici i nostri tifosi. Quando ci sono queste delusioni bisogna unirsi e essere vicini l'uni agli altri. Penso che lo abbiamo fatto: ci siamo uniti e ci siamo dati forza a vicenda. Di sicuro, quando c'è una delusione così grande devi andare fino in fondo e uscirne ancora più forte. È così che cresci, giusto? Se sai cosa fare per cambiare le cose e reagire. Diventerai sempre più forte. Quindi, questo è quello che dobbiamo fare tutti. Dobbiamo diventare ancora più forti mentre andiamo avanti e ragioniamo partita dopo partita".

TITOLO - "Il campionato è importante per noi perché questo è il nostro obiettivo. Sarebbe il decimo titolo nella storia del club. Per noi è importante finire bene e vincere il titolo, sono 8 partite importanti. Sappiamo che tutte le partite sono difficili, le dovremo affrontare al 100% per vincerle. Sarà una battaglia fino alla fine, ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita e dare il massimo per noi stessi e per i tifosi che ci sostengono sempre". E infine: "Daremo il massimo, tutti i match sono come finali. Abbiamo esperienza e stiamo preparando la partita di sabato nel migliore dei modi, e poi prepareremo le prossime. Sappiamo come farlo, il mister ci sta dando una mano. Siamo contenti dell’atteggiamento che stanno avendo tutti in campo e siamo super pronti".