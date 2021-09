PSG, Donnarumma fa ancora la riserva di Navas e Raiola si agita

Anche contro il Montpellier il portiere italiano è rimasto in panchina

Gianluigi Donnarumma non pensava di fare la riserva di Navas al PSG ma la realtà è questa. Il campione d'Europa con l'Italia continua a guardare i compagni di squadra dalla panchina. Anche stasera contro il Montpellier l'italiano ha fatto la riserva di Keylor Navas che il tecnico Mauricio Pochettino considera titolare. Però il caso è scoppiato e a gennaio è sicuro che uno dei due dovrà fare le valigie. Navas al PSG è uomo spogliatoio e ha rinnovato il contratto lo scorso mese di aprile quindi sembra difficile una partenza del tre volte vincitore della Champions League con il Real Madrid. Probabile che a partire sia Donnarumma che potrebbe tornare in Italia con l'agente Mino Raiola che cercherà l'intesa con la Juventus che vuole sostituire Szczesny. Ma l'ingaggio di Gigio complica tutto visto che il club bianconero non vive un momento facile dal punto di vista economico con un bilancio in rosso di 200 milioni di euro. Il trasferimento non sarebbe in discesa insomma ma quello che è ormai un vero caso va risolto in fretta. E Raiola si agita.