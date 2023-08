PSG, Donnarumma “spoilera” il futuro di Mbappé: “Resta con noi”

Il contratto del campione del mondo 2018 con il PSG è ancora in scadenza nel prossimo giugno, ma tra le parti sembra di nuovo scoppiata la pace. Le parole del portiere, tra i migliori amici dell'attaccante all'interno dello spogliatoio

Dopo due grigi pareggi nelle prime due giornate in casa PSG è tempo di festeggiare la prima vittoria della stagione. Al Parco dei Principi il Lens, secondo classificato nello scorso campionato, è stato sconfitto per 3-1.

Mattatore della serata, manco a dirlo, Kylian Mbappé, autore della doppietta che ha arrotondato il punteggio dopo il primo gol di Marco Asensio. Per il fuoriclasse di sono già tre reti in due partite giocate dopo l'inatteso disgelo con il club seguito alla temporanea esclusione dalla rosa dovuta al rifiuto di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno.