Psg, dopo rapina a Di Maria e Marquinhos club pensa a sorveglianza 24 ore su 24 a case dei giocatori

A mali estremi, estremi rimedi. Il Paris Saint-Germain avrebbe deciso di passare alle maniere forti dopo le recenti rapine subite dai suoi due calciatori Angel Di Maria e Marquinhos. Nelle scorse ore i due giocatori – ed in particolare le rispettive famiglie – sono stati vittima di una violenta rapina che ha addirittura costretto l’argentino a lasciare il campo per fare ritorno a casa su richiamo della polizia.

Non si tratta della prima volta che qualche tesserato del club parigino subisce tale situazione. In passato, infatti, altri giocatori come Thiago Silva, Dani Alves o i più recenti Sergio Rico e Mauro Icardi, avevano subito lo stesso destino anche se in maniera meno violenta. Per questa ragione, stando a quanto riporta L’Equipe, il Psg avrebbe stabilito di ricorrere alle maniere forti optando per delle guardie di sicurezza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Una o due guardie saranno assegnate in difesa delle case dei propri calciatori per una sorveglianza senza sosta…