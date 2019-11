Psg, Draxler: “Sto bene a Parigi, potrei anche rinnovare. Non ho intenzione di andarmene”

Poche presenze in questa stagione per Julian Draxler con la maglia del Paris Saint-Germain, ma non significa che a breve il classe ’93 lascerà il club parigino. Infatti, lo stesso centrocampista ne ha parlato a L’Èquipe: “Mi sento a casa mia a Parigi, ho un contratto fino al 2021 e non nego che potrei anche rinnovare: in questo momento non ho alcuna intenzione di lasciare il Psg”. Molto chiaro Draxler, che qualche anno fa sfiorò il passaggio alla Juventus. Arrivato sotto la Tour Eiffel nel gennaio del 2017 dal Wolfsburg, fino a questo momento ha totalizzato 125 presenze, segnando 20 gol e consegnando la bellezza di 27 assist. Sta ormai raggiungendo i numeri ottenuti con lo Schalke 04, squadra con cui è approdato nel Professionismo, in cui è stato dal 2010 al 2015.