Il PSG ha scelto il nuovo allenatore, sarà Pochettino a guidare i parigini dopo la fine dell’era Tuchel. L’ex allenatore del Tottenham oggi arriverà a Parigi per iniziare la nuova avventura. Intanto Tuchel se la cava con una ricca buonuscita di 6 milioni e si appresta ad ascoltare le proposte per tornare subito in panchina. Negli scorsi giorni, il mister ex Borussia Dortmund sarebbe già stato contattato dal Chelsea per il post Lampard.