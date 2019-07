Psg, ecco chi sarà l’erede di Neymar

Neymar vuole lasciare il Paris Saint-Germain. Il brasiliano ha ormai deciso e nutre la speranza di fare ritorno al Barcellona, club che lasciato nell’estate 2017 proprio per approdare ai parigini. E la formazione francese, in questi giorni, si sta guardando attorno sul mercato per trovare il sostituto dell’attaccante.

PÉPÉ – Stando a quanto raccolto da L’Equipe, il Psg ha messo nel mirino Nicolas Pépé, ivoriano in forza al Lille. La società di Al-Khelaifi potrebbe presentare un’offerta ufficiale nei prossimi giorni, quando i blaugrana potrebbero cercare di chiudere per Neymar.

Pépé, in passato, ha indossato anche le maglie di Angers e Orleans.