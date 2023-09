Psg, ecco come Kang-In Lee eviterà due anni di servizio militare

Negli ultimi giorni in quel di Parigi è scoppiato il caso Kang-In Lee, con calciatore e club arrivati ai ferri corti. Il giovane talento è infatti stato chiamato dalla sua Nazionale, la Corea del Sud, per partecipare ai prossimi giochi asiatici. Questi lo terranno lontano per circa tre settimane dal 19 settembre all'8 ottobre. Inizialmente, il Psg non ha preso bene questa scelta, poche ore più tardi però ha cambiato idea ed ha accolto con favore la situazione di Kang-In Lee per un motivo: in caso di vittoria del torneo, il centrocampista si eviterà ben due anni di servizio militare imposti dal suo paese. Un pò come successo qualche mese fa con l'ex Napoli Kim, che è stato lontano un mese per sbrigare l'obbligo da "sportivo". A riportarlo è il quotidiano spagnolo As.